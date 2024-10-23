Куртуа и Родриго не сыграют в Эль-Класико

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первый вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа из-за травмы пропустит Эль-Классико.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

Голкипер получил повреждение в результате матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (5:2). У вратаря повреждение приводящей мышцы левой ноги.

AS пишет, что Куртуа не сможет выйти в следующем матче в чемпионате Испании против "Барселоны" 26 октября.

На замену скорее всего выйдет украинский футболист Андрей Лунин.

Еще в Эль-Класико не появится бразильский форвард Родриго, который был травмирован во время встречи с "Боруссией", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Тибо́ Николя́ Марк Куртуа́ (фр. Thibaut Nicolas Marc Courtois; род. 11 мая 1992, Бре, Бельгия) — бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид».



Эль-Кла́сико (исп. El Clásico, кат. El Clàssic) — общепринятое название матчей между испанскими футбольными клубами «Реал Мадрид» и «Барселона».

