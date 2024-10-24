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Экс-игрок сборной Грузии Джанашия не считает правильным пускать белорусские клубы в РПЛ

1:31
Спорт

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказал своё мнение относительно возможного объединения чемпионатов России и Беларуси.

Экс-игрок сборной Грузии Джанашия не считает правильным пускать белорусские клубы в РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

По его мнению, белорусские футбольные клубы не будут приносить значительного усиления российскому футболу.

Он подчеркнул, что российская Премьер-лига уже имеет в своем составе качественные команды, которые, по его убеждению, следует развивать, укрепляя их финансово, а не заменяя белорусскими клубами. Заза Джанашия считает, что вложения в уже существующие российские команды позволят им стать более сильными и конкурентоспособными, вместо того чтобы допускать в чемпионат белорусские клубы.

"Белорусские клубы не усилят российский футбол. Сколько должно быть команд в РПЛ, чтобы туда ещё пускать клубы из Беларуси? Российскому футболу это не нужно, потому что в РПЛ есть хорошие команды. Лучше их сделать сильнее и вложить в них деньги, чем запускать к нам белорусские клубы", — сказал Джанашия в разговоре с "Чемпионатом".

Он отметил, что в Беларуси на сегодняшний день действительно выделяются лишь одна-две мощные команды, и чтобы остальные клубы могли составить конкуренцию, им необходимо финансовое поддержание.

По мнению Джанашия, важность создания конкурентной среды в футболе несомненна, однако предпочтительнее развивать уже существующие структуры за счет дополнительных инвестиций.

Уточнения

За́за Зура́бович Джана́шия (груз. ზაზა ზურაბის ძე ჯანაშია; 10 февраля 1976, Зугдиди, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист, нападающий, игрок национальной сборной (1997—2001). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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