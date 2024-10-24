Бывшего чилийского футболиста подозревают в изнасиловании

Бывшего футболиста национальной сборной Чили Хорхе Вальдивия задержали по подозрению в изнасиловании девушки.
Он с женщиной поехал к ней домой, позднее жертва проснулась, не помня, что произошло. При этом у нее имелись следы сексуального насилия, сообщает Франс Пресс.
Футболист не согласен с обвинениями. Игрок сказал, что вступил в связь с ней по обоюдному согласию, сообщает РИА Новости Спорт.
Чи́ли (исп. Chile, [ˈʧile]), официальное название — Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.
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