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Бывшего чилийского футболиста подозревают в изнасиловании

0:29
Спорт

Бывшего футболиста национальной сборной Чили Хорхе Вальдивия задержали по подозрению в изнасиловании девушки.

Бывшего чилийского футболиста подозревают в изнасиловании
Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Он с женщиной поехал к ней домой, позднее жертва проснулась, не помня, что произошло. При этом у нее имелись следы сексуального насилия, сообщает Франс Пресс.

Футболист не согласен с обвинениями. Игрок сказал, что вступил в связь с ней по обоюдному согласию, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Чи́ли (исп. Chile, [ˈʧile]), официальное название — Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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