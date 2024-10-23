Фанаты баскетбольного клуба "Бостон Селтикс" пострадали от падения дрона во время старта нового сезона НБА.
Fox News пишет, что мужчины собрались на площади City Hall Plaza в Бостоне для просмотра игры клуба "Селтикс". В толпу фанатов свалился сломавшийся БПЛА.
"Раздался громкий звук, а затем я почувствовал, как что-то острое ударило меня по голове. После этого я услышал крик женщины рядом со мной, и мне показалось, что она сейчас упадет", — сообщил один из пострадавших.
По информации полиции, минимум у троих болельщиков неопасные для жизни травмы. Одного фаната госпитализировали.
«Бо́стон Се́лтикс» (англ. Boston Celtics) — американский профессиональный баскетбольный клуб, располагающийся в Бостоне, штат Массачусетс.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.