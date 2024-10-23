Чемпион НХЛ продлил контракт с Полом Морисом

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Чемпион НХЛ "Флорида Пантерз" подписала новый контракт с главным тренером Полом Морисом. 57-летний наставник будет тренировать клуб еще несколько сезонов, подробности не раскрываются.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Морис стоит во главе "Флориды" уже два года. Два последних сезона его подопечные доходили до финала Кубка Стэнли. Но в минувшем сезоне"Пантерз" получили свой первый чемпионский титул.

Ранее он возглавлял "Хартфорд Уэйлерс", "Каролину Харрикейнз", "Торонто Мейпл Лифс" и "Виннипег Джетс".

В сезоне 2012/13 Морис тренировал магнитогорский клуб КХЛ "Металлург", который стал в это время четвертым в Восточной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Пол Морис (фр. Paul Maurice; род. 30 января 1967, Су-Сент-Мари, Онтарио, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник, главный тренер команды НХЛ «Флорида Пантерз».



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