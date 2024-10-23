Чемпион НХЛ продлил контракт с Полом Морисом

Чемпион НХЛ "Флорида Пантерз" подписала новый контракт с главным тренером Полом Морисом. 57-летний наставник будет тренировать клуб еще несколько сезонов, подробности не раскрываются.
Морис стоит во главе "Флориды" уже два года. Два последних сезона его подопечные доходили до финала Кубка Стэнли. Но в минувшем сезоне"Пантерз" получили свой первый чемпионский титул.
Ранее он возглавлял "Хартфорд Уэйлерс", "Каролину Харрикейнз", "Торонто Мейпл Лифс" и "Виннипег Джетс".
В сезоне 2012/13 Морис тренировал магнитогорский клуб КХЛ "Металлург", который стал в это время четвертым в Восточной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина, сообщает РБК Спорт.
Пол Морис (фр. Paul Maurice; род. 30 января 1967, Су-Сент-Мари, Онтарио, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник, главный тренер команды НХЛ «Флорида Пантерз».
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