Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

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Первый дуэт отца и сына случился в истории НБА.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Клуб "Лейкерс" в первом матче сезона в НБА на домашней площадке обыграли "Миннесоту" со счетом 110:103.

Больше остальных в матче отличился центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис (36 очков). У "Миннесоты" 27 очков набрал Энтони Эдвардс.

Бронни Джеймс провел дебютный матч в команде. 20-летний игрок и его папа вышли в дуэте на площадку. Однако Бронни провел там всего чуть больше двух минут и остался без набранных очков, у его отца — 16 очков, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Леброн Рэймон Джеймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.

