Монако разгромил Црвену звезду

Футболисты клуба"Монако" на домашнем стадионе разгромили сербскую "Црвену звезду" со счетом 5:1 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
Голы в ворота противника забили Такуми Минамино, Брил Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. Среди сербов отличился Шериф Ндиайе, который забил с пенальти.
При этом полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену в начале второго тайма и не сделал никаких результативных действий.
"Монако" сейчас находится в топе турнирной таблицы, пишет РБК Спорт.
«Црве́на зве́зда» (серб «Црвена звезда» — «Красная звезда») — сербский профессиональный футбольный клуб из Белграда, выступающий в Суперлиге Сербии.
Спортивная ассоциация футбольного клуба «Мона́ко» (фр. Association Sportive de Monaco Football Club), обычно именуемый просто «Монако» (фр. AS Monaco; французское произношение: [ɑ.ɛs mɔnako]) — профессиональный футбольный клуб из одноимённого княжества, базирующийся в южном районе страны Фонвьей.
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