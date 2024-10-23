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Монако разгромил Црвену звезду

0:38
Спорт

Футболисты клуба"Монако" на домашнем стадионе разгромили сербскую "Црвену звезду" со счетом 5:1 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Монако разгромил Црвену звезду
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Голы в ворота противника забили Такуми Минамино, Брил Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. Среди сербов отличился Шериф Ндиайе, который забил с пенальти.

При этом полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену в начале второго тайма и не сделал никаких результативных действий.

"Монако" сейчас находится в топе турнирной таблицы, пишет РБК Спорт.

Уточнения

«Црве́на зве́зда» (серб «Црвена звезда» — «Красная звезда») — сербский профессиональный футбольный клуб из Белграда, выступающий в Суперлиге Сербии. 

Спортивная ассоциация футбольного клуба «Мона́ко» (фр. Association Sportive de Monaco Football Club), обычно именуемый просто «Монако» (фр. AS Monaco; французское произношение: ​[ɑ.ɛs mɔnako]) — профессиональный футбольный клуб из одноимённого княжества, базирующийся в южном районе страны Фонвьей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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