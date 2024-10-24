"Шанхай Шэньхуа" одержал ещё одну победу в азиатской Лиге чемпионов

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Под руководством российского тренера Леонида Слуцкого китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" одержал победу над японским "Кавасаки Фронтале" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Азии.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Игра проходила на домашнем стадионе "Шанхай" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "Шанхай Шэньхуа". Важным моментом игры стало удаление игрока "Кавасаки Фронтале" Марсиньо уже на 5-й минуте, после чего китайская команда играла в большинстве. Первый гол забил Ван Хайцзянь на 24-й минуте, а на 90+3-й минуте с пенальти счёт удвоил Андре Луис.

После трёх сыгранных матчей "Шанхай Шэньхуа" с шестью очками находится на четвёртом месте в своей группе в Восточной конференции. "Кавасаки Фронтале", набрав всего три очка, расположился на десятой позиции.

Уточнения

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».



«Шанха́й Шэньхуа́» (полное название — Футбольный клуб «Шанха́й Шэньхуа́», кит. 上海申花足球俱乐部) — китайский профессиональный футбольный клуб из Шанхая, выступающий в Суперлиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Китая.

