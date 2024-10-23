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Названа дата дебюта Квинси Промеса в новом клубе

0:53
Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Юнайтед" из Дубая Илие Чебану поделился информацией о предстоящем дебюте нидерландского нападающего Квинси Промеса за новую команду. Эти сведения были опубликованы в издании "Спорт-Экспресс".

Названа дата дебюта Квинси Промеса в новом клубе
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

"Федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Он сможет дебютировать за клуб в матче против "Хатта", но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси", — поделился Илие Чебану.

Квинси Промес официально присоединился к "Дубай Юнайтед" 5 сентября. Клуб выступает во второй лиге Объединённых Арабских Эмиратов.

Контракт Промеса с московским "Спартаком" завершился 30 июня, после чего "Спартак" принял решение не продлевать соглашение с игроком.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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