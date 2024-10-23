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В США Алексея Миранчука назвали королём передач

1:12
Спорт

Клуб "Атланта Юнайтед" в социальной сети X выразил восхищение голевой передачей, которую российский полузащитник Алексей Миранчук отдал на норвежского защитника Стиана Грегерсена в матче против "Клеб де Фут Монреаль" за право выхода в плей-офф МЛС.

В США Алексея Миранчука назвали королём передач
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

"Алексей — король ассистов, а Стиан возвышается над всеми", — сообщила пресс-служба команды.

Матч прошел на стадионе "Сапуто" в Монреале и завершился в основное время со счётом 2:2. "Атланта" вышла вперёд благодаря голам Брукса Леннона и Стиана Грегерсена, однако Хосеф Мартинес из "Монреаля" сравнял счёт, оформив дубль. Исход встречи решался в серии послематчевых пенальти, где "Атланта" оказалась точнее. Алексей Миранчук успешно реализовал свою попытку в серии пенальти.

В первом раунде плей-офф "Атланта" встретится с "Интер Майами", за который играет Лионель Месси. Клуб "Интер Майами" досрочно победил в регулярном чемпионате МЛС. Матч состоится 26 октября, начало в 3:30 по московскому времени.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России.

Стиан Роде Грегерсен (норв. Stian Rode Gregersen; 17 мая 1995, Кристиансунн, Норвегия) — норвежский футболист, защитник клуба «Атланта Юнайтед» и национальной сборной Норвегии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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