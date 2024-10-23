Футбольный агент назвал причину, по которой достижение Акинфеева важнее рекорда Дзюбы

Футбольный агент Алексей Сафонов, который сотрудничает с рядом игроков Российской премьер-лиги, поделился своими мыслями о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который долгое время был основным голкипером сборной России. Сафонов указал, что, несмотря на значительные достижения Акинфеева, его статус не достигает уровня общенациональной легенды.
"Объективно говоря, Акинфеев суперпопулярный. Но есть определенный нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики "Спартака" его никогда не воспримут. "Динамо" как братский клуб его признает, а болельщики "Спартака" — нет. С "Зенитом" то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне", — отметил агент в разговоре с Legalbet.
Сафонов также выразил уверенность в том, что рекорды по забитым голам, установленные Артёмом Дзюбой и Александром Кержаковым за сборную России, в будущем могут быть превзойдены. Однако, по его мнению, рекорд Акинфеева по количеству сыгранных матчей за сборную останется непревзойденным. Агент подчеркнул значительный вклад Акинфеева в выступления национальной команды, особенно выделив его сейв в серии послематчевых пенальти против Испании на чемпионате мира, который он образно назвал "ногой Бога".
И́горь Влади́мирович Акинфе́ев (род. 8 апреля 1986[…], Видное, Московская область) — российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА, действующий капитан команды.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
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