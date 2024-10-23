Футбольный агент назвал причину, по которой достижение Акинфеева важнее рекорда Дзюбы

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Футбольный агент Алексей Сафонов, который сотрудничает с рядом игроков Российской премьер-лиги, поделился своими мыслями о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который долгое время был основным голкипером сборной России. Сафонов указал, что, несмотря на значительные достижения Акинфеева, его статус не достигает уровня общенациональной легенды.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, CC BY-SA 4.0

"Объективно говоря, Акинфеев суперпопулярный. Но есть определенный нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики "Спартака" его никогда не воспримут. "Динамо" как братский клуб его признает, а болельщики "Спартака" — нет. С "Зенитом" то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне", — отметил агент в разговоре с Legalbet.

Сафонов также выразил уверенность в том, что рекорды по забитым голам, установленные Артёмом Дзюбой и Александром Кержаковым за сборную России, в будущем могут быть превзойдены. Однако, по его мнению, рекорд Акинфеева по количеству сыгранных матчей за сборную останется непревзойденным. Агент подчеркнул значительный вклад Акинфеева в выступления национальной команды, особенно выделив его сейв в серии послематчевых пенальти против Испании на чемпионате мира, который он образно назвал "ногой Бога".

Уточнения

И́горь Влади́мирович Акинфе́ев (род. 8 апреля 1986[…], Видное, Московская область) — российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА, действующий капитан команды.



Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

