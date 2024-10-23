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Разочарование в Бонгондо: Спартак готов отпустить футболиста

1:15
Спорт

Московский "Спартак" планирует расстаться с нападающим Тео Бонгонда, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Metaratings. ru.

Разочарование в Бонгондо: Спартак готов отпустить футболиста
Фото: commons.wikimedia by Гарпагорнис

По данным источника, в преддверии зимнего трансферного окна клуб готов изучить все поступившие предложения по игроку. Основная причина возможной продажи заключается в том, что в "Спартаке" считают, что Бонгонда не оправдал возложенные на него ожидания после перехода. Руководство клуба полагает, что за его текущую зарплату он должен демонстрировать более высокую результативность.

Футболист чувствует себя комфортно в клубе. Бонгонда присоединился к "Спартаку" из испанского "Кадиса" в июле 2023 года, сумма трансфера составила €7 миллионов. На его счету восемь голов и четыре ассиста за 49 матчей в составе московского клуба.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги, имея 19 очков. В последнем матче национального чемпионата команда потерпела поражение от "Краснодара", который одержал победу со счетом 3:0 на стадионе "Лукойл Арена".

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ.

Те́о Бонго́нда Мбул’Офеко́ Батомбо́ (фр. Théo Bongonda Mbul’Ofeko Batomboat; род. 20 ноября 1995[…], Шарлеруа, Валлония) — конголезский и бельгийский футболист, атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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