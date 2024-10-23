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Леброн и Бронни Джеймсы – первая семья с совместным выступлением в НБА

2:12
Спорт

В домашнем поединке регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" одержали победу над "Миннесотой" с итоговым счетом 110:103. Лучшую результативность в игре продемонстрировал центровой команды "Лейкерс" Энтони Дэвис, который набрал 36 очков. У "Миннесоты" наибольшее количество очков на счету атакующего защитника Энтони Эдвардса — 27. Об этом сообщает ТАСС. 

Леброн и Бронни Джеймсы – первая семья с совместным выступлением в НБА
Фото: commons.wikimedia

В команде "Лейкерс" играет Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион НБА и трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной США. Для него этот сезон стал уже 22-м в НБА, что позволяет ему повторить рекорд, установленный олимпийским чемпионом 2000 года Винсом Картером. В июле "Лейкерс" объявили о продлении контракта с Джеймсом на два года. Леброн является лидером лиги по количеству набранных очков как в регулярных матчах, так и в плей-офф, а также по числу участий в Матчах звезд.

Дебютировал в составе "Лейкерс" защитник Бронни Джеймс, сын Леброна, что стало историческим моментом, так как впервые отец и сын сыграли вместе в НБА. Они вышли на площадку за четыре минуты до конца второго периода. У Леброна в матче 16 очков, а его сын отметился одним подбором.

Бронни Джеймс был выбран на драфте НБА под 55-м общим номером, и 3 июля он подписал контракт новичка с клубом. Ранее он играл за команду Высшей школы Сьерра-Каньона. В 25 встречах, проведенных за Университет Южной Калифорнии, его средние показатели составили 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи за матч. В июле 2023 года спортсмен пережил остановку сердца во время тренировки и был экстренно госпитализирован, но в ноябре того же года ему было разрешено вернуться к активной спортивной деятельности.

Уточнения

Леброн Рэймон Джеймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» (англ. Los Angeles Lakers) — американский профессиональный баскетбольный клуб из Лос-Анджелеса. Выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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