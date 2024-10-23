Миранчук против Месси: Атланта готова к битве за плей-офф MLS

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В США футбольная "Атланта Юнайтед" одержала убедительную победу над "Клеб де Фут Монреаль" в поединке, который открывает ей возможность участия в плей-офф МЛС.

Фото: pxhere

Матч прошёл на стадионе "Сапуто" в Монреале. В основное время команда так и не смогли определить победителя — на табло горело "2:2". "Атланта" вышла вперед благодаря голам Брукса Леннона и Стиана Грегерсена, но Хосеф Мартинес сумел оформить дубль для соперников. Для определения победителя командам пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти, где удача улыбнулась игрокам "Атланты". Об этом сообщает Газета. Ru.

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который этим летом присоединился к "Атланте", перейдя из итальянской "Аталанты", стал одним из героев недавнего матча, отметившись результативной передачей на Грегерсена. Кроме того, он успешно реализовал свой штрафной удар в серии пенальти.

В первом раунде плей-офф "Атланта" встретится с "Интер Майами", где выступает знаменитый аргентинец Лионель Месси. Эта команда досрочно завоевала титул победителя регулярного сезона МЛС. Игра состоится 26 октября.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.



Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России.

