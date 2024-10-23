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Губерниев попросил Карпина быть снисходительнее к футбольным комментаторам

1:34
Спорт

Дмитрий Губерниев поддержал работу футбольных комментаторов, отреагировав на замечания главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина относительно их оценочных мнений, которые иногда проскакивают в работе.

Губерниев попросил Карпина быть снисходительнее к футбольным комментаторам
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Губерниев выразил признание к профессионализму и таланту многих комментаторов, намекнув на то, что опыт в прошлой спортивной карьере не является необходимым условием для успешного комментирования футбола.

"Был случай, когда коллега Аршавин сидел в студии с Талалаевым и сказал одному комментатору футбольному: "Мы-то с Андреем играли, а ты где играл?". Это было весело и смешно. Но необязательно было где-то играть для того, чтобы хорошо комментировать футбол, вспомним хотя бы незабвенного Васю Уткина", — сказал Губерниев, слова которого приводит "РБ Спорт".

Он также призвал Карпина проявлять терпимость к его коллегам в футбольном мире.

Карпин, имеющий опыт работы в Испании с "Мальоркой", оказался в центре внимания из-за своих замечаний к адресу комментаторов, призвав их "не лезть оценивать" футбол, поскольку они в этом не являются экспертами, а ограничиться просто комментированием.

С начала 2022 года все российские сборные и клубы были временно исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине. Это привело к тому, что мужская сборная России не смогла участвовать в чемпионате мира в Катаре и чемпионате Европы в прошлом году.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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