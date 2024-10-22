Бывший футболист Форлан дебютирует в теннисе в 45 лет

Бывший игрок английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" дебютирует в профессиональном теннисе в 45-летнем возрасте.
Речь идет об экс-футболисте Диего Форлана. В ноябре он будет впервые выступать в парном разряде на Открытом чемпионате Уругвая.
Форлан играет в паре с аргентинцем Федерико Кориа (101-й номер рейтинга ATP), пишет РИА Новости Спорт.
«Манче́стер Юна́йтед» — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер.
Дие́го Марти́н Форла́н Кора́со — уругвайский футболист, выступавший на позиции нападающего. Лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР.
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