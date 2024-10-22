Попугай экс-судьи испанской лиги спел гимн Реала

0:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Попугай бывшего судьи испанской лиги внезапно начал петь гимн "Реала". Это произошло в прямом эфире телевизионного шоу.

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

Испанский арбитр присоединился к ведущим по видеосвязи. Они начали общаться, а попугай стал на фоне напевать мотив гимна мадридского футбольного клуба.

Это удивило и зрителей, и самих ведущих. В сети стали это активно обсуждать, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

