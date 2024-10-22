Попугай экс-судьи испанской лиги спел гимн Реала

Попугай бывшего судьи испанской лиги внезапно начал петь гимн "Реала". Это произошло в прямом эфире телевизионного шоу.
Испанский арбитр присоединился к ведущим по видеосвязи. Они начали общаться, а попугай стал на фоне напевать мотив гимна мадридского футбольного клуба.
Это удивило и зрителей, и самих ведущих. В сети стали это активно обсуждать, пишет РИА Новости Спорт.
«Реа́л Мадри́д» (исп
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.