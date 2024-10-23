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Тренер Гладилин назвал две основные текущие проблемы "Спартака"

1:02
Спорт

Бывший футболист московского клуба "Спартак" Валерий Гладилин выразил мнение о нехватке стабильности и костяка в нынешней команде.

Тренер Гладилин назвал две основные текущие проблемы "Спартака"
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Он подчеркнул важность выявления основных игроков в команде и их роли для достижения успешных результатов, пишет Газета.Ru.

"В "Спартаке" пока нет костяка команды, нет стабильности. Не должно быть так, что все 20 футболистов считают себя игроками основы. Когда костяк команды определится, тогда и будет результат", — сказал Гладилин.

В предыдущем матче с "Краснодаром" "Спартак" потерпел поражение со счетом 0:3, позволив сопернику вырваться на первое место в турнирной таблице РПЛ.

На противоположном конце турнирной таблицы "Краснодар" продолжает демонстрировать отличную игру и держится на лидирующей позиции. Важно, чтобы "Спартак" улучшился и достиг стабильности, чтобы повысить свои шансы на успех в дальнейших матчах.

Уточнения

Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник. 

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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