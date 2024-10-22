Спартак завершил победой групповой этап Кубка России

Московский футбольный клуб "Спартак" в финале группового этапа Кубка России выиграл "Динамо" из Махачкалы.
Матч закончился со счетом 1:0. Гол в ворота противника забил Даниил Зорин, пишет РБК Спорт.
Московский клуб набрал 15 очков и лидировал в группе А. Клуб из Дагестана с 8 очками расположились на третьем месте.
Динамо продолжит бороться в нижней сетке плей-офф.
Вторая строчка досталась московскому "Динамо", на четвертом — "Крылья Советов".
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
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