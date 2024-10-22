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Теннисист Медведев шестой раз отобрался на турнир ATP

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев в шестой раз подряд будет участвовать в Итоговом турнире ATP.

Теннисист Медведев шестой раз отобрался на турнир ATP
Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY 4.0

Четыре года назад россиянин выиграл это соревнование, в 2021-м — был в финале. В 2023 году Даниил уступил победу итальянцу Яннику Синниру в полуфинале. Тогда победителем стал сербский теннисист Новак Джокович.

На Итоговый турнир ATP этого года помимо Медведева отобрали Синнера, Александра Зверева из ФРГ и Карлоса Алькараса из Испании.

Турнир пройдет с 10 по 17 ноября в Турине, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Итоговый турнир ATP (англ. ATP Finals; ранее также известный как Masters, Чемпионат мира ATP, Masters Cup, Финал Мирового тура ATP) — ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. 

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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