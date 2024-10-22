Чемпион Европы занял пост тренера сборной Италии

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Бывший защитник футбольного клуба "Ювентус" и национальной сборной Италии Леонардо Бонуччи присоединился к тренерскому штабу юношеской сборной Италии по футболу. Соответствующая информация размещена на официальном веб-сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

"Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC", — поделился президент организации Габриэле Гравина.

Этот шаг стал первым в карьере 37-летнего Бонуччи в качестве тренера после того, как летом он получил тренерскую лицензию категории B. Отмечается, что Бернардо Корради остаётся главным тренером молодёжной сборной Италии.

Леонардо Бонуччи завершил свою игровую карьеру после истечения контракта с турецким клубом "Фенербахче" в мае 2024 года. За свою карьеру он провел большую часть времени в "Ювентусе", где восемь раз стал чемпионом Италии, трижды выиграл Кубок Италии и пять раз завоевал Суперкубок Италии. В составе национальной команды Бонуччи провел 121 игру, забив восемь голов, и стал победителем Евро 2020.

Уточнения

Леона́рдо Бону́ччи (итал. Leonardo Bonucci, итальянское произношение: [leoˈnardo boˈnuttʃi]; род. 1 мая 1987[…], Витербо, Лацио) — итальянский футболист, центральный защитник.



Бернардо Корради (итал. Bernardo Corradi; род. 30 марта 1976 года в Сиене, Италия) — итальянский футболист, нападающий.

