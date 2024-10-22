Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ставропольском крае скоро откроется новый глэмпинг
Элегантные автомобили с доступной ценой
Салат "Баклажанная фантазия" на зиму: эта вкусная закуска готовится без стерилизации
От пряников до робототехники: российские экспортеры поехали в Оман
Как разместить всё необходимое на маленькой кухне: лучшие способы
Где и как наносить консилер: советы для идеального макияжа
Учёные нашли потенциальные зоны жизни на Марсе
Эксперт рассказала, как выбрать безопасное растительное молоко
Турист удивился ценам на продукты на Севере России

Чемпион Европы занял пост тренера сборной Италии

1:17
Спорт

Бывший защитник футбольного клуба "Ювентус" и национальной сборной Италии Леонардо Бонуччи присоединился к тренерскому штабу юношеской сборной Италии по футболу. Соответствующая информация размещена на официальном веб-сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Чемпион Европы занял пост тренера сборной Италии
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

"Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC", — поделился президент организации Габриэле Гравина.

Этот шаг стал первым в карьере 37-летнего Бонуччи в качестве тренера после того, как летом он получил тренерскую лицензию категории B. Отмечается, что Бернардо Корради остаётся главным тренером молодёжной сборной Италии.

Леонардо Бонуччи завершил свою игровую карьеру после истечения контракта с турецким клубом "Фенербахче" в мае 2024 года. За свою карьеру он провел большую часть времени в "Ювентусе", где восемь раз стал чемпионом Италии, трижды выиграл Кубок Италии и пять раз завоевал Суперкубок Италии. В составе национальной команды Бонуччи провел 121 игру, забив восемь голов, и стал победителем Евро 2020.

Уточнения

Леона́рдо Бону́ччи (итал. Leonardo Bonucci, итальянское произношение: [leoˈnardo boˈnuttʃi]; род. 1 мая 1987[…], Витербо, Лацио) — итальянский футболист, центральный защитник. 

Бернардо Корради (итал. Bernardo Corradi; род. 30 марта 1976 года в Сиене, Италия) — итальянский футболист, нападающий. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Еда и рецепты
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает Аудио 
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Авто
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта Аудио 
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Авто
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Последние материалы
Салат "Баклажанная фантазия" на зиму: эта вкусная закуска готовится без стерилизации
Чемпион Европы занял пост тренера сборной Италии
От пряников до робототехники: российские экспортеры поехали в Оман
Как разместить всё необходимое на маленькой кухне: лучшие способы
Где и как наносить консилер: советы для идеального макияжа
Учёные нашли потенциальные зоны жизни на Марсе
Эксперт рассказала, как выбрать безопасное растительное молоко
Турист удивился ценам на продукты на Севере России
Мифы о расходе бензина, которые стоит забыть
Подозреваемый в мошенничестве с квартирой Долиной задержан в Йошкар-Оле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.