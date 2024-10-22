Рамзан Кадыров присвоил Артуру Бетербиеву звание почётного гражданина Чеченской Республики

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров через свой канал в Telegram объявил о присуждении звания почётного гражданина республики российскому боксёру Артуру Бетербиеву и вручении ему в подарок автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации

"Победа Артура и завоевание такого высокого титула стали самым настоящим подарком не только для жителей Чечни, но и для миллионов болельщиков и любителей бокса со всего мира", — пишет Рамзан Кадыров.

В ночь на 13 октября Бетербиев завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, одержав победу над Биволом. Бой длился полную дистанцию в 12 раундов и был решен по судейским баллам — 114:114, 115:113 и 116:112. Для Бивола это столкновение стало первым проигрышем в его профессиональной карьере.

Таким образом, Бетербиев стал первым боксёром, завоевавшим абсолютный чемпионский титул в полутяжелом весе с 2003 года, сохранив при этом свою непобедимость на профессиональном уровне. На его счету теперь 21 победа без поражений.

Уточнения

Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров (чечен. КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан; род. 5 октября 1976, Центарой, Чечено-Ингушская АССР) — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 ( врио 15 февраля — 5 апреля 2007; 25 марта — 5 октября 2016, до 5 апреля 2011 года должность именовалась президент Чеченской республики).



Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России (2007), чемпион мира (2009) и Европы (2006, 2010), победитель Кубка мира (2008) в любителях.

