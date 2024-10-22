Россиянин дисквалифицирован за нокаут соперника ногой в боксёрском бою

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Боец ММА из России Идрис Абдурашидов был дисквалифицирован во время своего первого боксёрского поединка, как сообщает издание Daily Mail.

Фото: pixabay.com by 12019, PDM

В боксёрском клубе Таиланда 21-летний Абдурашидов столкнулся с иранским спортсменом Багером Фараджи. На четвёртом раунде российский боксёр нанёс удар ногой в челюсть противника, что привело к его нокауту. В результате этого инцидента победа была присуждена Фараджи, а Абдурашидову была вынесена дисквалификация.

Действия Абдурашидова вызвали возмущение среди организаторов и фанатов, и теперь перед ним может стоять угроза пожизненного запрета на участие в соревнованиях. Такое наказание может быть применено не только к боксу, но и к ММА.

До перехода в бокс Абдурашидов участвовал в четырёх боях по правилам смешанных единоборств и одержал победу в каждом из них.

Уточнения

Дисквалификация (от дис- и квалификация) — в спорте наказание спортсмена или команды за грубые нарушения правил соревнований или спортивной этики.

