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Майоров высказался против получения гражданства РФ хоккеистом Пакеттом

0:45
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает безобразием получение гражданства РФ канадским хоккеистом московского "Динамо" Седриком Пакеттом.

Майоров высказался против получения гражданства РФ хоккеистом Пакеттом
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

По мнению Майорова, такая натурализация в хоккее и футболе только вредит российскому спорту.

"А какая необходимость-то, я не понимаю... Ну, по правилам сейчас можно пять человек, это уже одна четверть команды, ну сколько можно, в конце концов? Скоро мы одними иностранцами будем играть не только в футболе, но и в хоккее", — цитирует Майорова "Чемпионат".

Напомним, что канадский спортсмен играл в КХЛ два полноценных сезона. Он дебютировал в 2022 году в составе минского "Динамо". 

Уточнения

Бори́с Алекса́ндрович Майо́ров (род. 11 февраля 1938, Москва) — советский хоккеист, телеведущий, журналист, нападающий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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