Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает безобразием получение гражданства РФ канадским хоккеистом московского "Динамо" Седриком Пакеттом.
По мнению Майорова, такая натурализация в хоккее и футболе только вредит российскому спорту.
"А какая необходимость-то, я не понимаю... Ну, по правилам сейчас можно пять человек, это уже одна четверть команды, ну сколько можно, в конце концов? Скоро мы одними иностранцами будем играть не только в футболе, но и в хоккее", — цитирует Майорова "Чемпионат".
Напомним, что канадский спортсмен играл в КХЛ два полноценных сезона. Он дебютировал в 2022 году в составе минского "Динамо".
Бори́с Алекса́ндрович Майо́ров (род. 11 февраля 1938, Москва) — советский хоккеист, телеведущий, журналист, нападающий.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.