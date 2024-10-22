Даниил Медведев выступит на Итоговом турнире ATP

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Первая ракетка России Даниил Медведев примет участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, как подтверждено пресс-службой ATP.

Фото: flickr.com by Rob Keating from Canberra, Australia, Australia, CC BY 2.0

Для 28-летнего Медведева этот турнир станет шестым по счёту в его профессиональной карьере. Ранее к участию в соревновании были приглашены такие игроки, как итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и Новак Джокович из Сербии.

Медведев в 2020 году стал победителем Итогового турнира ATP, а в следующем году, в 2021-м, достиг финала. Титул действующего чемпиона на данный момент принадлежит Джоковичу.

16 октября текущего года Медведев потерпел поражение от Синнера на турнире "Шлем шести королей", где матч завершился со счетом 0:6, 3:6. Последний раз Медведев уступал сет без выигранных геймов ("баранка") в 2020 году, когда в четвертьфинале турнира в Марселе его обыграл Жиль Симон, нынешний тренер россиянина, со счетом 4:6, 0:6. Российский спортсмен в своей карьере проиграл с подобным счетом в сете девять раз, включая упомянутый матч.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

