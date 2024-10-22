Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штрафы за повреждения: как избежать финансовых ловушек в каршеринге
Блогерша рассказала про то, что является нормой в России и странным в США
Превратите пустую стену в стильный акцент интерьера: топ идей
Запад уже два года ищет способы раскрыть теневой газовый флот РФ
Как избавиться от отёков: лучшие советы по питанию для нормализации водного баланса
Китайские панды поселятся в зоопарке Вашингтона: история Панда Экспресса
Бывший футболист Форлан дебютирует в теннисе в 45 лет
Врач рассказал, из-за чего появляется герпес на губах и как с ним бороться
Простота в выпечке: яблочный пирог для начинающих

Даниил Медведев выступит на Итоговом турнире ATP

1:21
Спорт

Первая ракетка России Даниил Медведев примет участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, как подтверждено пресс-службой ATP.

Даниил Медведев выступит на Итоговом турнире ATP
Фото: flickr.com by Rob Keating from Canberra, Australia, Australia, CC BY 2.0

Для 28-летнего Медведева этот турнир станет шестым по счёту в его профессиональной карьере. Ранее к участию в соревновании были приглашены такие игроки, как итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и Новак Джокович из Сербии.

Медведев в 2020 году стал победителем Итогового турнира ATP, а в следующем году, в 2021-м, достиг финала. Титул действующего чемпиона на данный момент принадлежит Джоковичу.

16 октября текущего года Медведев потерпел поражение от Синнера на турнире "Шлем шести королей", где матч завершился со счетом 0:6, 3:6. Последний раз Медведев уступал сет без выигранных геймов ("баранка") в 2020 году, когда в четвертьфинале турнира в Марселе его обыграл Жиль Симон, нынешний тренер россиянина, со счетом 4:6, 0:6. Российский спортсмен в своей карьере проиграл с подобным счетом в сете девять раз, включая упомянутый матч.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Авто
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Последние материалы
Запад уже два года ищет способы раскрыть теневой газовый флот РФ
Как избавиться от отёков: лучшие советы по питанию для нормализации водного баланса
Китайские панды поселятся в зоопарке Вашингтона: история Панда Экспресса
Даниил Медведев выступит на Итоговом турнире ATP
Бывший футболист Форлан дебютирует в теннисе в 45 лет
Врач рассказал, из-за чего появляется герпес на губах и как с ним бороться
Простота в выпечке: яблочный пирог для начинающих
Легальная торговля с дачи: что нужно знать о налогах и документах
Почему обвинённая в приёме запрещённых веществ певица Глюкоза отделалась штрафом
Донбасские терриконы могут стать новым источником стройматериалов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.