Daily Mail: Хави может занять место тен Хага в МЮ

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Экс-главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Хави может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Daily Mail.

Фото: flickr.com by Doha Stadium Plus Qatar, CC BY 2.0

Руководство "красных дьяволов" уже два раза вышло на связь с испанским тренером. При этом издание отмечает, что в "МЮ" влияние действующего тренера Эрика тен Хага на футболистов по-тихоньку снижается.

Хави тренировал "Барсу" с 2021 по 2024 год. За это время его подопечные победили в чемпионате страны и завоевали Суперкубок Испании.

После восьми туров чемпионата Англии у "МЮ" всего 11 очков и 12-е место в турнирной таблице.

Уточнения

Хавье́р Эрна́ндес Кре́ус (кат. Xavier Hernández i Creus, [ˈʃaβjeɾˈnandeθ]; род. 25 января 1980, Тарраса, Каталония), более известный как Ха́ви — испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника.



Э́рик тен Хаг (нидерл. Erik ten Hag, нидерландский: [̍ˈeːrɪk tən ɦɑx] ; 2 февраля 1970, Хаксберген, Оверэйссел) — нидерландский футболист и футбольный тренер.



«Манче́стер Юна́йтед» — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер.

