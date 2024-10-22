Теннисистка Рахимова разгромно проиграла китаянке

0:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Китаянка Чжан Шуай и россиянка Камилла Рахимова сразились на корте в рамках турнира WTA в Гуанчжоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Наша спортсменка не смогла выйти во второй круг, уступив 237-й ракетке мира. В первом матче 23-летняя Рахимова проиграла Чжан Шуай со счетом 2:6, 1:6.

Китаянка только в сентябре этого года прервала рекордную серию из 24 подряд поражений в одиночном разряде, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ками́лла Станисла́вовна Рахи́мова (род. 28 августа 2001, Екатеринбург, Россия) — российская теннисистка. Победительница трёх турниров WTA в парном разряде. Мастер спорта России (2017)

