Теннисистка Рахимова разгромно проиграла китаянке

Китаянка Чжан Шуай и россиянка Камилла Рахимова сразились на корте в рамках турнира WTA в Гуанчжоу.
Наша спортсменка не смогла выйти во второй круг, уступив 237-й ракетке мира. В первом матче 23-летняя Рахимова проиграла Чжан Шуай со счетом 2:6, 1:6.
Китаянка только в сентябре этого года прервала рекордную серию из 24 подряд поражений в одиночном разряде, пишет РБК Спорт.
Ками́лла Станисла́вовна Рахи́мова (род. 28 августа 2001, Екатеринбург, Россия) — российская теннисистка. Победительница трёх турниров WTA в парном разряде. Мастер спорта России (2017)
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