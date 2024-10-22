Marca: подаренная Надалю золотая ракетка стоит €250 тысяч

Золотая ракетка, которую испанцу Рафаэлю Надалю подарили на выставочном турнире в Эр-Рияде, стоит порядка €250 тысяч. Об этом пишет издание Marca.
38-летний теннисист на турнире Six Kings Slam занял четвертое место. Он проиграл сербу Новаку Джоковичу. После турнира Надалю вручили ракетку из золота весом в три килограмма.
Six Kings Slam собрал сильнейших спортсменов, в том числе, датчанина Хольгера Руне, испанца Карлоса Алькараса, россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера. Победителю турнира Синнеру досталось $6 миллионов.
Эр-Рия́д (араб. الرياض [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии.
Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра (исп. Rafael Nadal Parera; род. 3 июня 1986[…], Манакор, Испания) — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру).
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