Marca: подаренная Надалю золотая ракетка стоит €250 тысяч

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Золотая ракетка, которую испанцу Рафаэлю Надалю подарили на выставочном турнире в Эр-Рияде, стоит порядка €250 тысяч. Об этом пишет издание Marca.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia, CC BY 2.0

38-летний теннисист на турнире Six Kings Slam занял четвертое место. Он проиграл сербу Новаку Джоковичу. После турнира Надалю вручили ракетку из золота весом в три килограмма.

Six Kings Slam собрал сильнейших спортсменов, в том числе, датчанина Хольгера Руне, испанца Карлоса Алькараса, россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера. Победителю турнира Синнеру досталось $6 миллионов.

Уточнения

Эр-Рия́д (араб. الرياض‎ [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии.



Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра (исп. Rafael Nadal Parera; род. 3 июня 1986[…], Манакор, Испания) — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру).

