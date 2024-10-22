Белорусский футбольный клуб может войти в РПЛ

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал, что с Россией все еще обсуждается вопрос совместного футбольного чемпионата.
"Взаимодействовать будут две федерации — РФС и АБФФ", — заявил Ковальчук.
Он добавил, что такой же вариант, как существует в КХЛ, где выступает минское "Динамо", тоже имеет место быть.
"Большое количество команд мы не сможем задействовать. Но один клуб — почему нет?" — цитирует Ковальчука "РБ Спорт".
Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.
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