Лучшие упражнения для тренировки рук и плеч

Хотите сильные руки и мощные плечи? Тогда вам нужно включить в свою тренировку правильные упражнения. В этой статье мы рассмотрим эффективные движения, которые помогут вам добиться желаемых результатов.
Техника. Хват сверху, руки шире плеч. Подтягивайтесь до подбородка, задержитесь на секунду и медленно опуститесь.
Вариации. Отжимания на брусьях, подтягивания обратным хватом.
Техника. Руки на ширине плеч, пальцы направлены вперед. Опускайтесь до касания грудью пола, затем поднимитесь обратно.
Вариации. Отжимания на кулаках, отжимания с узкой постановкой рук.
Техника. Штанга или гантели в руках, хват сверху. Сгибайте руки в локтях, поднимая штангу или гантели к плечам.
Вариации. Бицепсовые сгибания с гантелями, молотковые сгибания.
Техника. Штанга или гантели в руках, хват сверху. Разгибайте руки в локтях, опуская штангу или гантели за голову.
Вариации. Трицепсовые разгибания с гантелями, французский жим лежа.
Техника. Штанга на груди, хват сверху. Жмите штангу вверх до полного разгибания рук.
Вариации. Жим гантелей стоя, жим штанги сидя.
Техника. Штанга на уровне груди, хват сверху. Тяните штангу к подбородку, задержитесь на секунду и медленно опустите.
Вариации. Тяга гантелей к подбородку.
Техника. Гантели в руках, руки опущены вдоль тела. Поднимайте гантели в стороны до уровня плеч, задержитесь на секунду и медленно опустите.
Вариации. Боковые подъёмы гантелей с наклоном.
Техника. Гантели в руках, руки опущены вдоль тела. Поднимайте гантели перед собой до уровня плеч, задержитесь на секунду и медленно опустите.
Вариации. Подъёмы гантелей перед собой с наклоном.
Не забывайте про правильную технику выполнения упражнений, чтобы избежать травм.
Помните, что правильное сочетание упражнений, техники и регулярности тренировок поможет вам достичь желаемых результатов и обрести сильные руки и мощные плечи.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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