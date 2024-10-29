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Как быстро и эффективно прокачать спину: простое упражнение от фитнес-тренера

1:01
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев поделился советом по упражнению, которое поможет укрепить спину. Как сообщает "Чемпионат", он рекомендует выполнять горизонтальные подтягивания.

Как быстро и эффективно прокачать спину: простое упражнение от фитнес-тренера
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Это упражнение эффективно развивает широчайшие мышцы спины, бицепсы плеча, задние пучки дельтовидной мышцы, большие круглые мышцы, ромбовидную мышцу, а также пресс и мускулы поясницы.

Новичкам Ходырев советует выбирать более высокую перекладину и смещать ноги вперед на 20-30 сантиметров. Опытным атлетам он рекомендует использовать низкую перекладину и значительно смещать ноги вперед.

Тренер также предостерёг, что выполнять это упражнение нельзя при травмах плечевого пояса, проблемах с позвоночником, болях в запястьях или локтях, а также при обострении хронических заболеваний. Горизонтальные подтягивания не подойдут беременным и тем, кто недостаточно силен в верхней части тела.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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