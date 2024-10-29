Как быстро и эффективно прокачать спину: простое упражнение от фитнес-тренера

Фитнес-тренер Егор Ходырев поделился советом по упражнению, которое поможет укрепить спину. Как сообщает "Чемпионат", он рекомендует выполнять горизонтальные подтягивания.
Это упражнение эффективно развивает широчайшие мышцы спины, бицепсы плеча, задние пучки дельтовидной мышцы, большие круглые мышцы, ромбовидную мышцу, а также пресс и мускулы поясницы.
Новичкам Ходырев советует выбирать более высокую перекладину и смещать ноги вперед на 20-30 сантиметров. Опытным атлетам он рекомендует использовать низкую перекладину и значительно смещать ноги вперед.
Тренер также предостерёг, что выполнять это упражнение нельзя при травмах плечевого пояса, проблемах с позвоночником, болях в запястьях или локтях, а также при обострении хронических заболеваний. Горизонтальные подтягивания не подойдут беременным и тем, кто недостаточно силен в верхней части тела.
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
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