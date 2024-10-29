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Спорт как лекарство: как физическая активность облегчает похмелье

0:59
Спорт

Исследование британских ученых, опубликованное в журнале Addictive Behaviours, обнаружило связь между физической активностью и облегчением похмелья, как сообщает журнал Sciencealert.

Спорт как лекарство: как физическая активность облегчает похмелье
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, CC BY 3.0

В ходе исследования, проведенного среди 1676 студентов, ученые выяснили, что частота и интенсивность похмелья снижались у тех, кто регулярно занимался спортом.

Участники, увеличившие уровень физической активности, отмечали меньшее проявление похмелья. Регулярные упражнения способствуют повышению уровня эндорфинов в организме, что помогает уменьшить ощущение боли.

Кроме того, активный образ жизни улучшает обмен веществ, что может помочь более эффективно нейтрализовать алкоголь и выводить его из организма. Регулярные занятия спортом также способствуют снижению дискомфорта, связанного с воспалительными процессами после употребления алкоголя.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками.

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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