Спорт как лекарство: как физическая активность облегчает похмелье

Исследование британских ученых, опубликованное в журнале Addictive Behaviours, обнаружило связь между физической активностью и облегчением похмелья, как сообщает журнал Sciencealert.
В ходе исследования, проведенного среди 1676 студентов, ученые выяснили, что частота и интенсивность похмелья снижались у тех, кто регулярно занимался спортом.
Участники, увеличившие уровень физической активности, отмечали меньшее проявление похмелья. Регулярные упражнения способствуют повышению уровня эндорфинов в организме, что помогает уменьшить ощущение боли.
Кроме того, активный образ жизни улучшает обмен веществ, что может помочь более эффективно нейтрализовать алкоголь и выводить его из организма. Регулярные занятия спортом также способствуют снижению дискомфорта, связанного с воспалительными процессами после употребления алкоголя.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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