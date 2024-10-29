Лучшие упражнения для стройных рук

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Фитнес-тренер Ингрид Клэй поделилась рекомендациями по эффективным упражнениям для избавления от жира на руках, как сообщает Рarade.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

В качестве первого упражнения она предложила отжимания на трицепсах. Для их выполнения нужно сесть на край стула, разместив руки рядом с бёдрами. Затем следует опускать тело вниз, сгибая локти под углом 90 градусов, и возвращаться в исходное положение.

Следующим упражнением стали отжимания с упором на трицепсы, которые также отлично помогают в тренировке мышц рук.

Закончить тренировку Клэй предложила сгибанием рук на бицепс. Для этого нужно встать, взяв в каждую руку гантели, и вытянуть руки по бокам. Затем выполняйте семь повторений, поднимая вес до половины, затем семь повторений, опуская его сверху до половины, и завершите семью полными повторениями, когда руки поднимаются над головой.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча.



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