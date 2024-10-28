Россиянам рекомендовали утреннюю зарядку для похудения

Россиянам рекомендовали утреннюю зарядку, состоящую из шести упражнений, которая способствует повышению бодрости и сжиганию жира, сообщает Men Today.

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Рекомендуется начать с поворотов на месте, за которыми следуют бег с подъемом колена и боксирование. Затем можно выполнить скручивания на пресс в полусидячем положении, прыжки из планки на руках, велосипед и разведение ног в планке на локтях.

Также отмечается, что выполнение зарядки до завтрака может помочь сжечь в два раза больше жира. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые помогают снять стресс и тревогу.

Уточнения

Заря́дка — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

