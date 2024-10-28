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Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера

0:45
Спорт

Фитнес-тренер Нора Минно поделилась рекомендациями по уменьшению жира на животе без необходимости посещения спортзала.

Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Как сообщает Men Today, эксперт предложила несколько эффективных упражнений, включая скручивания, ножницы и сетапы. Для выполнения сетапов нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях и вытянуть руки вперед. Затем следует поднять корпус, дотянуться руками до стоп и вернуться в исходное положение.

Минно также отметила важность выполнения русских скручиваний, подъёмов ног поочерёдно и планку.

Она подчеркнула, что тренировки необходимо проводить три-четыре раза в неделю для достижения видимого результата.

Уточнения

Спорти́вный зал  — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок.

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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