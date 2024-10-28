Названы лучшие упражнения для повышения потенции

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Сексолог Павел Фельдман дал рекомендации по улучшению потенции с помощью физических упражнений. Как сообщает NEWS.ru, он подчеркнул важность выполнения многосуставных упражнений в спортзале, таких как жимы, тяги, ягодичный мост и приседания.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

Эти виды тренировок, по его словам, помогают укрепить мышцы тазового дна и способствуют лучшему притоку крови к паховой области.

Фельдман также посоветовал бег, ходьбу и езду на велосипеде. Он отметил, что такие занятия улучшают кровообращение, работу сердечно-сосудистой системы и обменные процессы, что в конечном итоге положительно влияет на мужское здоровье.

Уточнения

Поте́нция (полова́я поте́нция) (лат. — возможность), в медицине — способность организма к половому акту.



Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок.

