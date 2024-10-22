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Надаль считает, что Джокович найдёт причину отойти в сторону на фоне ментального спада

1:13
Спорт

Рафаэль Надаль, двукратный победитель турниров Большого шлема, высказал своё мнение о карьере сербского теннисиста Новака Джоковича.

Надаль считает, что Джокович найдёт причину отойти в сторону на фоне ментального спада
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0

Теннисист считает, что, несмотря на возраст, Новак всё ещё способен успешно выступать на высшем уровне и добиваться побед на крупных соревнованиях. Надаль считает Джоковича достаточно конкурентоспособным для того, чтобы побеждать в самых топовых турнирах.

Надаль также предположил, что в какой-то момент Джокович может почувствовать необходимость сделать перерыв и отойти в сторону, как это сделали Роджер Федерер и сам Надаль.

"Новак всё ещё здоров, хотя стар, логично, что время сказывается на всех нас. Федерер ушёл, я ухожу, мы были его двумя великими соперниками, в какой-то момент у него тоже произойдёт небольшой ментальный спад, и он найдёт причину отойти в сторону", — сказал Надаль в беседе с AS.

В выставочном турнире Six Kings Slam Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретились в матче за третье место. В упорной борьбе Джокович одержал победу со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра (исп. Rafael Nadal Parera; род. 3 июня 1986[…], Манакор, Испания) — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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