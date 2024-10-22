Экс-игрок "Спартака" Гаврилов сообщил, что перешедший в "Зенит" Соболев сидит на лавке

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал игру нападающего "Зенита" Александра Соболева после его перехода из московского клуба.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

Гаврилов считает, что уход Соболева из "Спартака" можно рассматривать как потерю для команды.

Он отметил, что Соболев присоединился к "Зениту", но пока не смог продемонстрировать свои навыки в новой команде.

"Стал ли потерей для "Спартака" уход Соболева? Он пришёл в "Зенит", сидит на лавке. Хотя здесь он был своим, были связи. В "Зените" пока такого не может найти", — сказал Гаврилов, которого цитирует "РБ Спорт".

Александр Соболев сменил команду, перейдя из "Спартака" в "Зенит" в период летнего трансферного окна. С момента начала сезона нападающий провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, но пока не смог отличиться забитыми мячами. В прошлом сезоне Соболев сыграл 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Уточнения

Александр Сергеевич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.





Ю́рий Васи́льевич Гаври́лов (3 мая 1953, посёлок Сетунь, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, наиболее известен по своим выступлениям за московский «Спартак» и сборную СССР в 1977—1985 годах.

