Экс-игрок "Спартака" Гаврилов сообщил, что перешедший в "Зенит" Соболев сидит на лавке

Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал игру нападающего "Зенита" Александра Соболева после его перехода из московского клуба.
Гаврилов считает, что уход Соболева из "Спартака" можно рассматривать как потерю для команды.
Он отметил, что Соболев присоединился к "Зениту", но пока не смог продемонстрировать свои навыки в новой команде.
"Стал ли потерей для "Спартака" уход Соболева? Он пришёл в "Зенит", сидит на лавке. Хотя здесь он был своим, были связи. В "Зените" пока такого не может найти", — сказал Гаврилов, которого цитирует "РБ Спорт".
Александр Соболев сменил команду, перейдя из "Спартака" в "Зенит" в период летнего трансферного окна. С момента начала сезона нападающий провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, но пока не смог отличиться забитыми мячами. В прошлом сезоне Соболев сыграл 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
Александр Сергеевич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Ю́рий Васи́льевич Гаври́лов (3 мая 1953, посёлок Сетунь, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, наиболее известен по своим выступлениям за московский «Спартак» и сборную СССР в 1977—1985 годах.
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