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Слуцкого признали лучшим тренером чемпионата Китая в сентябре

0:31
Спорт

Российского специалиста Леонида Слуцкого в Китае признали лучшим тренером футбольного чемпионата в сентябре.

Слуцкого признали лучшим тренером чемпионата Китая в сентябре
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что его подопечные "Шанхай Шэньхуа" находятся на первом месте в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата. Футболисты под руководством Слуцкого победили во всех трех сентябрьских матчах.

Слуцкий тренирует китайских игроков с января. В Кубке Китая "Шэньхуа" вылетел в полуфинале, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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