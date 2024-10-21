Боруссия не будет тренироваться в Мадриде из-за боязни шпионажа

Футбольный клуб "Боруссия" отказался тренироваться на стадионе в Мадриде.

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Дело в том, что главный тренер "шмелей" Нури Шахин считает, что на стадионе "Сантьяго Бернабеу" могут быть шпионы "Реала". Он опасается, что они будут следить за его командой.

"Боруссия" проведет финальную тренировку перед матчем на своей базе. После этого футболисты полетят в Мадрид, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Бору́ссия» (нем Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, немецкое произношение: [boˈʁʊsi̯aː ˈdɔɐ̯tmʊnt] ) — профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд, земля Северный Рейн-Вестфалия.



Нури́ Шахи́н (нем. и тур. Nuri Şahin; род. 5 сентября 1988, Люденшайд, Северный Рейн-Вестфалия) — турецкий и немецкий футболист, выступавший на позиции полузащитника, футбольный тренер. Главный тренер дортмундской «Боруссии».



Стадио́н «Сантья́го Бернабе́у» (исп. Estadio Santiago Bernabéu) — футбольный стадион, расположенный в столице Испании — Мадриде.

