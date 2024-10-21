Российскому футболисту сломали челюсть в драке на тренировке

Российскому футболисту ФК "Сибирь" во время драки на тренировке сломали челюсть.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Как пишет портал Сиб. фм, капитан клуба Сергей Нарылков ударил Константина Попова. Конфликт мог произойти из-за проблем с алкоголем у Попова.

При этом пострадавший не собирается обращаться в полицию, поскольку у него в футбольном клубе "так не принято". Видимо драка стала уже штатной ситуацией.

Уточнения

«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска. Свою историю ведёт с 1936 года, тогда команда представляла Чкаловский авиационный завод.

