Российскому футболисту сломали челюсть в драке на тренировке

Российскому футболисту ФК "Сибирь" во время драки на тренировке сломали челюсть.
Как пишет портал Сиб. фм, капитан клуба Сергей Нарылков ударил Константина Попова. Конфликт мог произойти из-за проблем с алкоголем у Попова.
При этом пострадавший не собирается обращаться в полицию, поскольку у него в футбольном клубе "так не принято". Видимо драка стала уже штатной ситуацией.
«Сиби́рь» — бывший российский футбольный клуб из Новосибирска. Свою историю ведёт с 1936 года, тогда команда представляла Чкаловский авиационный завод.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.