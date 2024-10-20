Черчесов признал неправоту в ситуации с шуткой о казахском языке

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал скандал после его шуточного ответа о казахском языке.

Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik, CC BY-SA 3.0

Он пошутил над журналистом, задавшем ему вопрос на казахском языке.

"Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав", — заявил тренер.

13 октября Черчесов ответил журналисту в футболке "Пари Сен-Жермен", задавшему вопрос на казахском, не на французском ли языке тот говорит. Это послужило поводом для скандала и для штрафа на 150 тысяч рублей, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.

