Россия может провести товарищеский футбольный матч с командой Венесуэлы.

Российская футбольная сборная может встретиться в товарищеском матче с командой Венесуэлы.

Об этом рассказал министр народной власти по делам молодежи и спорта страны Арнальдо Хавьер Санчес Перес.

Кроме того, наши футболисты могут выйти на поле против команды из Гвинеи-Бисау, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее в Мадагаскаре сообщили, что страна согласна организовать товарищеский матч со сборной России по футболу.

Уточнения

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.



Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.



