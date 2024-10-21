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Россия может провести товарищеский футбольный матч с командой Венесуэлы.

Спорт

Российская футбольная сборная может встретиться в товарищеском матче с командой Венесуэлы.

Об этом рассказал министр народной власти по делам молодежи и спорта страны Арнальдо Хавьер Санчес Перес.

Кроме того, наши футболисты могут выйти на поле против команды из Гвинеи-Бисау, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее в Мадагаскаре сообщили, что страна согласна организовать товарищеский матч со сборной России по футболу.

Уточнения

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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