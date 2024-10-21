Россия может провести товарищеский футбольный матч с командой Венесуэлы.

Российская футбольная сборная может встретиться в товарищеском матче с командой Венесуэлы.
Об этом рассказал министр народной власти по делам молодежи и спорта страны Арнальдо Хавьер Санчес Перес.
Кроме того, наши футболисты могут выйти на поле против команды из Гвинеи-Бисау, пишет РИА Новости Спорт.
Ранее в Мадагаскаре сообщили, что страна согласна организовать товарищеский матч со сборной России по футболу.
Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.
Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.