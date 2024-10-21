Бетербиев не видит оснований для реванша с Биволом

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Боксер Артур Бетербиев не считает, что есть необходимость проводить реванш с Биволом.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Он уверен, что заслуженно победил, а команда Бивола пытается раздуть историю "из ничего".

"Нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно", — цитирует RT Бетербиева.

Напомним, что Бивол проиграл по решению судей. Он сразу же после поединка начал говорить о том, что хочет реванш.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.



Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

