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Бетербиев не видит оснований для реванша с Биволом

0:37
Спорт

Боксер Артур Бетербиев не считает, что есть необходимость проводить реванш с Биволом.

Бетербиев не видит оснований для реванша с Биволом
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Он уверен, что заслуженно победил, а команда Бивола пытается раздуть историю "из ничего".

"Нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно", — цитирует RT Бетербиева.

Напомним, что Бивол проиграл по решению судей. Он сразу же после поединка начал говорить о том, что хочет реванш.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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