Бетербиев не видит оснований для реванша с Биволом

Боксер Артур Бетербиев не считает, что есть необходимость проводить реванш с Биволом.
Он уверен, что заслуженно победил, а команда Бивола пытается раздуть историю "из ничего".
"Нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно", — цитирует RT Бетербиева.
Напомним, что Бивол проиграл по решению судей. Он сразу же после поединка начал говорить о том, что хочет реванш.
Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.
Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.