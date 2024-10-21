Бразилец из "Зенита" получил российское гражданство

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30-летний защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос получил российское гражданство. Ему выдали паспорт РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Сантос приехал в Россию из Бразилии. В настоящее время он является капитаном футбольного клуба "Зенит".

То, что он получил российский паспорт, говорит о том, что футболист сможет выступать за национальную сборную России.

Российский паспорт также вручили канадскому хоккеисту "Динамо" Седрику Пакетту. Спортсменам предоставили гражданство по указу Путина, сообщает РИА Новости Спорт.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил победителей и призеров Паралимпиады в Париже.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.



Дуглас дос Сантос Жустино де Мело (порт.-браз. Douglas dos Santos Justino de Melo; род. 22 марта 1994, Жуан-Песоа, Параиба), или же просто Дуглас Сантос (порт.-браз. Douglas Santos) — бразильский и российский футболист, защитник и капитан клуба «Зенит».

