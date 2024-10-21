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Россиянка завоевала золото на ЧМ по велотреку

0:45
Спорт

Российская спортсменка Яна Бурлакова завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по велотреку.

Россиянка завоевала золото на ЧМ по велотреку
Фото: commons.wikimedia.org by Paulkeller, CC BY-SA 3.0

Она выиграла в гите на полкилометра.

Чемпионат мира проходит в городе Баллерупе, Дания.

В финале 24-летняя Бурлакова показала результат 32,863 секунды.

На втором месте оказалась Софи Кейпвелл (отставание 0,147 секунды) из Британии, третьей пришла ее соотечественница Кэти Марчант (+0,256).

Бурлакова выступала на чемпионате мира в Дании в нейтральном статусе, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Яна Ивановна Бурлакова (урождённая Тыщенко, род. 1 августа 2000, Ижевск) — российская профессиональная трековая велогонщица. 

Велотре́к (от вело(сипед) и англ. track — след, путь) —- замкнутое овальное кольцо (трек) для тренировок и соревнований по велосипедному спорту (в основном, велотрековым гонкам).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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