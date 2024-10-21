Россиянка завоевала золото на ЧМ по велотреку

Российская спортсменка Яна Бурлакова завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по велотреку.
Она выиграла в гите на полкилометра.
Чемпионат мира проходит в городе Баллерупе, Дания.
В финале 24-летняя Бурлакова показала результат 32,863 секунды.
На втором месте оказалась Софи Кейпвелл (отставание 0,147 секунды) из Британии, третьей пришла ее соотечественница Кэти Марчант (+0,256).
Бурлакова выступала на чемпионате мира в Дании в нейтральном статусе, пишет РБК Спорт.
Яна Ивановна Бурлакова (урождённая Тыщенко, род. 1 августа 2000, Ижевск) — российская профессиональная трековая велогонщица.
Велотре́к (от вело(сипед) и англ. track — след, путь) —- замкнутое овальное кольцо (трек) для тренировок и соревнований по велосипедному спорту (в основном, велотрековым гонкам).
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.