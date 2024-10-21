Теннисист Хачанов победил на турнире в Казахстане

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Третья ракетка России Карен Хачанов выиграл турнир в Алма-Ате.

Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, CC BY-SA 4.0

Теннисист обыграл в финале 23-летнего канадца Габриэля Диалло (118-й в рейтинге ATP) со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Карен Хачанов уже девять раз играл в финале турниров ATP, завоевав седьмой трофей в карьере и второй в этом году, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта России (2021).



Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).



