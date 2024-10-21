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La Gazzetta dello Sport: Роберто Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии

0:43
Спорт

Футбольного тренера из Италии Роберто Манчини уволят из национальной сборной Саудовской Аравии.

La Gazzetta dello Sport: Роберто Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Федерация футбола этой страны собралась убрать специалиста с поста главного тренера. Теперь необходимо только одобрение королевской семьи, пишет итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Манчини тренирует саудовскую команду с лета 2023 года. Он стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Дело может заключаться в том, что в отборочном турнире ЧМ 2026 года саудовская команда выступает неудачно и занимает третье место в группе C, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Робе́рто Манчи́ни (итал. Roberto Mancini; род. 27 ноября 1964, Ези, Марке) — итальянский футболист и футбольный тренер.

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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