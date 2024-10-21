La Gazzetta dello Sport: Роберто Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии

Футбольного тренера из Италии Роберто Манчини уволят из национальной сборной Саудовской Аравии.
Федерация футбола этой страны собралась убрать специалиста с поста главного тренера. Теперь необходимо только одобрение королевской семьи, пишет итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Манчини тренирует саудовскую команду с лета 2023 года. Он стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.
Дело может заключаться в том, что в отборочном турнире ЧМ 2026 года саудовская команда выступает неудачно и занимает третье место в группе C, пишет РБК Спорт.
Робе́рто Манчи́ни (итал. Roberto Mancini; род. 27 ноября 1964, Ези, Марке) — итальянский футболист и футбольный тренер.
Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.
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