Провалившая гендерный тест чемпионка Игр уйдет в профессиональный бокс

Провалившая гендерный тест чемпионка Олимпиады в Париже из Алжира Иман Хелиф заявила, что у нее "много предложений", но она еще не решила, какое из них выбрать.
Спортсменка собралась уйти в профессиональный бокс. Она отметила, что это "очень скоро" произойдет.
Из-за участия Хелиф во время Игр разгорелся скандал, поскольку она провалила гендерный тест и имеет мужской набор хромосом.
Ране МОК раскритиковали за нежелание провести проверку пола спортсменки, пишет РБК Спорт.
Иман Хелиф (араб. إيمان خليف; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом.
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