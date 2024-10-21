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Провалившая гендерный тест чемпионка Игр уйдет в профессиональный бокс

0:34
Спорт

Провалившая гендерный тест чемпионка Олимпиады в Париже из Алжира Иман Хелиф заявила, что у нее "много предложений", но она еще не решила, какое из них выбрать.

Провалившая гендерный тест чемпионка Игр уйдет в профессиональный бокс
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Спортсменка собралась уйти в профессиональный бокс. Она отметила, что это "очень скоро" произойдет.

Из-за участия Хелиф во время Игр разгорелся скандал, поскольку она провалила гендерный тест и имеет мужской набор хромосом.

Ране МОК раскритиковали за нежелание провести проверку пола спортсменки, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Иман Хелиф (араб. إيمان خليف‎; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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