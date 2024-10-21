JDD: мэр Парижа требует выставить ее гидрокостюм в музее

Мэр Парижа Анн Идальго требует, чтобы ее гидрокостюм был выставлен в музее города. В нем она делала заплыв в Сене накануне Олимпийских игр.
Этим мэр хотела доказать, что плавать в реке безопасно.
Олимпийский музей в Лозанне не просил у Идальго ее гидрокостюм.
Мэр Париже в июле 2024 года окунулась в Сену в компании главы оргкомитета Олимпиады, трехкратного олимпийского чемпиона в гребном слаломе Тони Эстанге.
В начале этого месяца Идальго рассказала, что по запросу музея передала ему свой гидрокостюм, который знаменует собой "кульминацию стольких лет работы" по очистке Сены.
"МОК проверил эти данные. Оказывается, музей ничего не просил. Это Анн Идальго потребовала, чтобы костюм, в котором она ныряла в Сену, был выставлен в Олимпийском музее в Лозанне", — пишет французское издание Journal du Dimanche.
Анн Идальго (фр. Anne Hidalgo; род. 19 июня 1959, Сан-Фернандо, Андалусия, Испания) — французский политик, мэр Парижа (с 2014 года).
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